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Задержки зарплат учителям и врачам: Кабмин говорит, что нашел решение

Вторник, 26 ноября 2019, 14:56

Кабинет министров разработал план, как решить проблему несвоевременной выплаты зарплат педагогам и медицинским работникам.

Источник: Правительственный портал

Детали: Согласно сообщению, правительство считает, что системные задержки с выплатой зарплат учителям и врачам в Украине происходят вследствие неэффективного распределения государственных субвенций местными властями.

Прямая речь премьера Алексея Гончарука: "Уже завтра правительство перераспределит 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направит еще дополнительно 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплаты врачам".

Больше деталей: Также отмечается, что Министерство образования и науки активно работает над недопущением задолженности в будущем.

В частности, в 2020 году в образовательной субвенции впервые учтен актуальный контингент детей. То есть раньше платили заработную плату по количеству детей, которое значительно меньше реального, а на самом деле это означает, что учителя недополучали деньги на зарплаты в последние годы.

Дословно: "Мы наконец эту проблему исправляем и добавляем 2,2 млрд грн для того, чтобы учитывать то количество учащихся, которое является реальным;

- создается эффективная сеть школ, что значительно поможет повысить зарплаты педагогам;

- готовит изменения в формулу распределения образовательной субвенции".

Еще детали: Кроме того, в правительстве говорят, что предусмотрели в госбюджете-2020 больше всего средств на финансирование медицины, образования и науки. Например, впервые для молодых учителей предполагается ежегодная денежная поддержка в размере 21 тыс. грн. А финансирование сферы здравоохранения в целом увеличено на 13%.

Министерство здравоохранения, в свою очередь, изменяет механизм выплаты медицинской субвенции на контрактирование, то есть объем выделенных средств будет зависеть от количества предоставленных медицинских услуг людям. Таким образом, в правительстве обещают, что с 2020 года не будет никаких задержек с зарплатами для врачей.

Напомним:

  • Буквально во вторник утром президент Владимир Зеленский поручил правительству погасить задолженность по заработным платам учителям и врачам.

Украинская правда
Темы: зарплатыобразованиеКабинет министров
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