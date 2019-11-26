НАБУ обшукує поліцію Львівщини

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Вівторок, 26 листопада 2019, 16:23

Детективи НАБУ проводять обшуки у приміщеннях головного управління Національної поліції у Львівській області.

Джерело: пресслужба НАБУ 

Дослівно: "Слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській обл. при будівництві житла для правоохоронців".

Деталі: Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.

Українська правда
Теми: Львів Львівщина обшуки НАБУ поліція


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