НАБУ обшукує поліцію Львівщини

Детективи НАБУ проводять обшуки у приміщеннях головного управління Національної поліції у Львівській області.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "Слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській обл. при будівництві житла для правоохоронців".

Деталі: Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.