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НАБУ обшукує поліцію Львівщини

Вівторок, 26 листопада 2019, 15:23

Детективи НАБУ проводять обшуки у приміщеннях головного управління Національної поліції у Львівській області.

Джерело: пресслужба НАБУ 

Дослівно: "Слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській обл. при будівництві житла для правоохоронців".

Деталі: Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.

Українська правда

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Теми: ЛьвівЛьвівщинаобшукиНАБУполіція
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