НАБУ обшукує поліцію Львівщини
Вівторок, 26 листопада 2019, 15:23
Детективи НАБУ проводять обшуки у приміщеннях головного управління Національної поліції у Львівській області.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно: "Слідча дія санкціонована. Її здійснюють у межах розслідування можливих зловживань з боку посадовців Головного управління МВС України у Львівській обл. при будівництві житла для правоохоронців".
Деталі: Попередня правова кваліфікація - ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з липня 2019 року.
Українська правда