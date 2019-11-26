НАБУ обыскивает полицию Львовской области
Вторник, 26 ноября 2019, 15:23
Детективы НАБУ проводят обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Источник: пресс-служба НАБУ
Дословно: "Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской обл. При строительстве жилья для правоохранителей".
Детали: Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.
Украинская правда