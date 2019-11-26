НАБУ обыскивает полицию Львовской области

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Вторник, 26 ноября 2019, 16:23

Детективы НАБУ проводят обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской обл. При строительстве жилья для правоохранителей".

Детали: Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.

Украинская правда
Темы: Львов Львовщина обыски НАБУ полиция


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