Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ обыскивает полицию Львовской области

Вторник, 26 ноября 2019, 15:23

Детективы НАБУ проводят обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской обл. При строительстве жилья для правоохранителей".

Детали: Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛьвовЛьвовщинаобыскиНАБУполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Львов
Зеленский во Львове принял участие в молебне за Украину
Командиры "Азова" обещают еще сказать свое слово в бою
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: