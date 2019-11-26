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Центральний вокзал Києва евакуювали: шукають вибухівку

Вівторок, 26 листопада 2019, 15:24

З центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали пасажирів у зв’язку з отриманням повідомлення про замінування.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, кореспондент УП з місця події  

Дослівно: "Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві.

Близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. 

 
Фото Соні Лукашової, УП 

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано".

Деталі: Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. 

 
Фото Соні Лукашової, УП 

Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Українська правда
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