Центральний вокзал Києва евакуювали: шукають вибухівку

З центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали пасажирів у зв’язку з отриманням повідомлення про замінування.

Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, кореспондент УП з місця події

Дослівно: "Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві.

Близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу.

Фото Соні Лукашової, УП

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано".

Деталі: Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Фото Соні Лукашової, УП

Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.