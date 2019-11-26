Центральний вокзал Києва евакуювали: шукають вибухівку
Вівторок, 26 листопада 2019, 15:24
З центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали пасажирів у зв’язку з отриманням повідомлення про замінування.
Джерело: пресслужба "Укрзалізниці" у Facebook, кореспондент УП з місця події
Дослівно: "Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві.
Близько 16 години надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу.
Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано".
Деталі: Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
Потяги курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Українська правда