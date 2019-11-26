Центральный вокзал Киева эвакуировали: ищут взрывчатку

С центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров в связи с получением сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, корреспондент УП с места события

Дословно: "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве.

Около 16 часов поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.

Фото Сони Лукашовой, УП

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали".

Детали: Сейчас объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Фото Сони Лукашовой, УП

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.