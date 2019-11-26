Центральный вокзал Киева эвакуировали: ищут взрывчатку

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Вторник, 26 ноября 2019, 16:24

С центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров в связи с получением сообщения о заминировании.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, корреспондент УП с места события

Дословно: "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. 

Около 16 часов поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. 

 
Фото Сони Лукашовой, УП 

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали".

Детали: Сейчас объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. 

 
Фото Сони Лукашовой, УП 

Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.



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