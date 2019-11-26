Центральный вокзал Киева эвакуировали: ищут взрывчатку
Вторник, 26 ноября 2019, 15:24
С центрального железнодорожного вокзала Киева эвакуировали пассажиров в связи с получением сообщения о заминировании.
Источник: пресс-служба "Укрзализныци" в Facebook, корреспондент УП с места события
Дословно: "Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве.
Около 16 часов поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала.
Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали".
Детали: Сейчас объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.