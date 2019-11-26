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Силовики накрили потужний наркокартель: 19 затриманих і купа "товару"

Вівторок, 26 листопада 2019, 16:46

Під час спецоперації у шести областях України півтисячі правоохоронців викрили великий наркосиндикат. Затримали 19 підозрюваних і вилучили наркотичних речовин на 25 мільйонів гривень.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: За інформацією поліції, операція проходила у вівторок, 26 листопада. Затримані двоє організаторів, один з яких діючий депутат об’єднаної тергромади та голова комісії з питань культури, освіти та спорту. Обидва - мешканці Львівської області. Також в руки силовиків потрапили 17 учасників злочинної групи.

Загалом функціонування наркобізнесу забезпечували близько 50 осіб, мешканці Львівської, Київської, Черкаської, Харківської, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

 

Оперативники встановили місця знаходження п’ятьох накролабораторій на території Львівської та Черкаської областей. Їх потужності дозволяли у промислових масштабах виготовляти "товар". Крім того, лідери наркобізнесу налагодили вирощування накровмісних рослин і їх закупівлю в інших осіб.

За попередніми підрахунками, лише через інтернет-магазин було реалізовано наркотиків та психотропів майже на 21 мільйон гривень.

 

Зазначається, що були проведені майже 100 одночасних обшуків, під час яких поліцейські вилучили понад 46 кг наркотиків і 170 літрів прекурсорів вартістю 25 мільйонів гривень.

Окрім цього, вилучено 24 тисячі доларів, 1100 євро та 38,6 тисяч гривень, більше двох десятків банківських карток і мобільних телефонів, зброю та набої різного калібру, боєприпаси, "чорнові" записи з даними про "рух" наркотиків, дилерів, "клієнтуру" та боржників, а також 6 автомобілів преміум-класу.

Також повідомляється, що раніше під час збуту наркосировини правоохоронці Білорусі заарештували двох учасників цієї злочинної організації.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіякриміналполіція
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