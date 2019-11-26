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Силовики накрыли мощный наркокартель: 19 задержанных и мешки с "товаром"

Вторник, 26 ноября 2019, 16:46

Во время спецоперации в шести областях Украины полтысячи правоохранителей выявили большой наркосиндикат. Задержали 19 подозреваемых и изъяли наркотических веществ на 25 миллионов гривень.

Источник: сайт Национальной полиции

Детали: По информации полиции, операция проходила во вторник, 26 ноября. Задержаны двое организаторов, один из которых действующий депутат объединенной теробщины и председатель комиссии по вопросам культуры, образования и спорта. Оба - жители Львовской области. Также в руки силовиков попали 17 участников преступной группы.

В целом функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

 

Оперативники установили места нахождения пяти накролабораторий на территории Львовской и Черкасской областей. Их мощности позволяли в промышленных масштабах производить "товар". Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание накросодержащих растений и их закупку у других лиц.

По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотиков и психотропов почти на 21 млн грн.

 

Отмечается, что были проведены почти 100 одновременных обысков, во время которых полицейские изъяли более 46 кг наркотиков и 170 литров прекурсоров стоимостью 25 миллионов гривень.

Кроме этого, изъяты 24 тысячи долларов, 1100 евро и 38 600 гривень, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилерах, "клиентуре" и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса.

Также сообщается, что ранее во время сбыта наркосырья правоохранители Беларуси арестовали двух участников этой преступной организации.

Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествиекриминалполиция
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