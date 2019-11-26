У військовій частині на Львівщині зникли бронемашини на 9 мільйонів

В одній з військових частин Львівщини провели позапланову інвентаризацію матеріальних цінностей і виявлено нестачу бронетанкового майна на загальну суму понад 8,9 млн грн.

Джерело: сайт військової прокуратури Західного регіону

Деталі: У відомстві вважають, що нестача стала наслідком недбалого ставлення військових посадових осіб до служби і їхньої нездатності забезпечити належний облік та збереження бронетанкового майна.

Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду в умовах особливого періоду).

Винним загрожує від п’яти до семи років в'язниці.