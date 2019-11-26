В военной части на Львовщине исчезли бронемашины на 9 миллионов

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Вторник, 26 ноября 2019, 18:32

В одной из воинских частей Львовской области провели внеплановую инвентаризацию материальных ценностей и выявили ​​недостачу бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн грн.

Источник: сайт военной прокуратуры Западного региона

Детали: В ведомстве считают, что нехватка стала следствием халатного отношения военных должностных лиц к службе и их неспособности обеспечить надлежащий учет и хранение бронетанкового имущества.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в условиях особого периода).

Виновным грозит от пяти до семи лет тюрьмы.

Украинская правда
Темы: Львовщина армия криминал


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