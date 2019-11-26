На хабарі попався голова комітету з корупції при КМДА

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Вівторок, 26 листопада 2019, 18:47

Служба безпеки України викрила на отриманні хабара голову комітету з питань взаємодії з правоохоронними органами, корупції та законності Громадської ради при Київській міській держадміністрації.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Спецслужба встановила, що посадовець вимагав у місцевого приватного підприємця 10 тисяч доларів за сприяння в оформленні дозвільних документів на земельну ділянку для парковки у Святошинському районі. Як посередника зловмисник залучив свого знайомого.

Водночас, як повідомляє столична прокуратура, насправді реальної можливості та наміру сприяти у вирішенні цього питання хабарники не мали й зі службовими особами КМДА з цього приводу не контактували.

Правоохоронці затримали посадовця та посередника в одному з ресторанів столиці під час отримання 9 тисяч доларів – другої частини хабара. Отримання "авансу" було задокументовано тижнем раніше.

Наразі затриманим готується повідомлення про підозру за статтями 190 (шахрайство) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу.

 

Українська правда
Теми: корупція хабар КМДА


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