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На взятке попался глава комитета по коррупции при КГГА

Вторник, 26 ноября 2019, 17:47
На взятке попался глава комитета по коррупции при КГГА

Служба безопасности Украины разоблачила на получении взятки председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.

Источник: сайт СБУ

Детали: Спецслужба установила, что чиновник требовал от местного предпринимателя 10 тысяч долларов за содействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

В то же время, как сообщает столичная прокуратура, на самом деле реальной возможности и намерения оказать содействие в решении этого вопроса взяточники не имели и с должностными лицами КГГА по этому поводу не контактировали.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тысяч долларов - второй части взятки. Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по статьям 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

Как сообщили в Киевской администрации, речь идет о председателе комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при КГГА Шарафетдинове Петре Ильясовиче и гражданине Украины Ланды Дмитрии Григорьевиче, который представлялся помощником Борислава Березы.

 

Украинская правда
Темы: коррупциявзяткаКГГА
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