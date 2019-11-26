На взятке попался глава комитета по коррупции при КГГА

1298 просмотров
Вторник, 26 ноября 2019, 18:47

Служба безопасности Украины разоблачила на получении взятки председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской госадминистрации.

Источник: сайт СБУ

Детали: Спецслужба установила, что чиновник требовал от местного предпринимателя 10 тысяч долларов за содействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тысяч долларов - второй части взятки. Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее.

Сейчас задержанным готовится сообщение о подозрении по статьям 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса.

 

Украинская правда
Темы: коррупция взятка КГГА


powered by lun.ua
Материалы по теме
Незаконное обогащение – снова криминал: президент подписал закон 25 ноября 2019, 19:10
Ассоциация футбола просит силовиков узнать, куда делись €380 млн во времена Суркиса 22 ноября 2019, 20:50
Одесский "медуниверситет": коррупция за кулисами 22 ноября 2019, 14:00
Все новости
Главные новости
Остановка дел Майдана: Труба "умывает руки"
Зеленский: Господин Коломойский не является президентом Украины
НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне
ГБР просит снять неприкосновенность с Федыны за угрозы Зеленскому
Все новости
деньги

Как попросить прибавку к зарплате

улыбнитесь!

Папа "реконструирует" реальность по рисункам 6-летнего сына

Дети

Как успешно общаться с детьми? Полезные советы и упражнения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів