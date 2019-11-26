У США виявилися невинними троє осіб, які відсиділи 36 років за вбивство

Трьох чоловіків, які відсиділи 36 років за вбивство у Балтиморі (штат Меріленд), визнали невинними і випустили на волю.

Джерело: BBC

Деталі: У 1984 році Альфреда Честнат, Ендрю Стюарта і Ренсома Воткінсона засудили до довічного ув'язнення за вбивство 14-річного хлопчика.

Трьох на той час 16-річних чоловіків заарештували після того, як у листопаді 1983 року по дорозі у школу був застрелений в шию підліток. У нього також вкрали куртку.

До розгляду справи повернулися цього року. Ув'язнений Альфред Честнат навів нові докази своєї невинуватості.

Після звільнення помилково засуджених за вбивство адвокатка штату Балтимор заявила, що на її підзахисних завели справи за неправдивими свідченнями інших підлітків-свідків.

Крім того, сторона обвинувачення заявила, що під час розслідування поліція проігнорувала чи приховала повідомлення свідків, які ідентифікували іншу людини як вбивцю. Цей підозрюваний помер у 2002 році.