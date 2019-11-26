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В США оказались невиновными трое отсидевших 36 лет за убийство

Вторник, 26 ноября 2019, 22:36
В США оказались невиновными трое отсидевших 36 лет за убийство
Sky News

Троих мужчин, отсидевших 36 лет за убийство в Балтиморе (штат Мэриленд), признали невиновными и выпустили на волю.

Источник: BBC

Детали: В 1984 году Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Воткинса приговорили к пожизненному заключению за убийство 14-летнего мальчика.

Трех в то время 16-летних мужчин арестовали после того, как в ноябре 1983 года по дороге в школу был застрелен в шею подросток. У него также украли куртку.

К рассмотрению дела вернулись в этом году. Заключенный Альфред Честнат привел новые доказательства своей невиновности.

После освобождения ошибочно осужденных за убийство адвокат штата Балтимор заявила, что на ее подзащитных завели дела по ложным показаниям других подростков.

Кроме того, сторона обвинения заявила, что в ходе расследования полиция проигнорировала или скрыла сообщения свидетелей, которые идентифицировали другого человека как убийцу. Этот подозреваемый умер в 2002 году.

Украинская правда
Темы: СШАубийство
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