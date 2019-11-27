Будівлю місії ООН підпалили в Конго

Мешканці міста Бені Демократичної Республіки Конго підпалили будівлю місії ООН на знак протесту проти неспроможності миротворців захистити їх від нападів озброєних груп так званих Союзних демократичних сил.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За словами очільниці місії Лейли Зерругі, лише за цей місяць було скоєно 14 нападів та вбито близько 80 осіб. Загалом на сході країни діє близько сотні озброєних груп.

Окрім цього, у Конго наразі вирує найбільша у світі епідемія Ебола, від якої вже померло понад 2 тисячі осіб.

Місія розуміє свою роль "цапа-відбувайла", проте намагається мінімізувати втрати серед цивільного населення.

Після нападів миротворці посилили патрулювання території на сході країни.