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Будівлю місії ООН підпалили в Конго

Середа, 27 листопада 2019, 02:25

Мешканці міста Бені Демократичної Республіки Конго підпалили будівлю місії ООН на знак протесту проти неспроможності миротворців захистити їх від нападів озброєних груп так званих Союзних демократичних сил.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За словами очільниці місії Лейли Зерругі, лише за цей місяць було скоєно 14 нападів та вбито близько 80 осіб. Загалом на сході країни діє близько сотні озброєних груп.

Окрім цього, у Конго наразі вирує найбільша у світі епідемія Ебола, від якої вже померло понад 2 тисячі осіб.

Місія розуміє свою роль "цапа-відбувайла", проте намагається мінімізувати втрати серед цивільного населення.

Після нападів миротворці посилили патрулювання території на сході країни. 

Українська правда
Теми: ООН
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