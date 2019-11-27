Здание миссии ООН подожгли в Конго
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Среда, 27 ноября 2019, 03:25
Жители города Бени Демократической Республики Конго подожгли здание миссии ООН в знак протеста против неспособности миротворцев защитить их от нападений вооруженных групп так называемых Союзных демократических сил.
Источник: "Укринформ"
Детали: По словам руководителя миссии Лейлы Зерруги, только за этот месяц было совершено 14 нападений и убито около 80 человек. Всего на востоке страны действует около сотни вооруженных групп.
Кроме этого, в Конго на данный момент крупнейшая в мире эпидемия Эбола, от которой уже умерло более 2 тысяч человек.
Миссия понимает свою роль "козла отпущения", однако пытается минимизировать потери среди гражданского населения.
После нападений миротворцы усилили патрулирование территории на востоке страны.
Украинская правда
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