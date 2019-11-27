Здание миссии ООН подожгли в Конго

Жители города Бени Демократической Республики Конго подожгли здание миссии ООН в знак протеста против неспособности миротворцев защитить их от нападений вооруженных групп так называемых Союзных демократических сил.

Источник: "Укринформ"

Детали: По словам руководителя миссии Лейлы Зерруги, только за этот месяц было совершено 14 нападений и убито около 80 человек. Всего на востоке страны действует около сотни вооруженных групп.

Кроме этого, в Конго на данный момент крупнейшая в мире эпидемия Эбола, от которой уже умерло более 2 тысяч человек.

Миссия понимает свою роль "козла отпущения", однако пытается минимизировать потери среди гражданского населения.

После нападений миротворцы усилили патрулирование территории на востоке страны.