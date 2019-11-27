Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сектор Газа та Ізраїль обмінялись ракетними ударами

Середа, 27 листопада 2019, 03:20

Ізраїль обстріляв об’єкти в секторі Газа у відповідь на запущені з їхнього боку ракети.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на армійську пресслужбу

Деталі: Ізраїльтяни повідомили, направили свої винищувачі для нанесення ударів по об’єктам ХАМАСу. 

Перед цим, у вівторок ввечері, військові зафіксували два запуски ракет із сектору Гази. На що у місті Сдерот та сусідніх общинах зреагували сирени повітряної оборони.

Повідомляється, що однією із цілеї Ізраїлю став об’єкт для "виробництва зброї".

Перед початком ракетних ударів прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив сектор Газа про "серйозну помилку", яку вони роблять. Він пообіцяв "агресивно реагувати" на будь-який напад. 

Що передувало: Запуск ракет з боку ХАМАСу відбувся після протестів палестинців у відповідь на заяву США про те, що ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушують міжнародне право.

Українська правда
Теми: Ізраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Ізраїль
Макрон закликав Ізраїль збільшити допомогу Україні
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: