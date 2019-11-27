Ізраїль обстріляв об’єкти в секторі Газа у відповідь на запущені з їхнього боку ракети.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на армійську пресслужбу

Деталі: Ізраїльтяни повідомили, направили свої винищувачі для нанесення ударів по об’єктам ХАМАСу.

Перед цим, у вівторок ввечері, військові зафіксували два запуски ракет із сектору Гази. На що у місті Сдерот та сусідніх общинах зреагували сирени повітряної оборони.

Повідомляється, що однією із цілеї Ізраїлю став об’єкт для "виробництва зброї".

Перед початком ракетних ударів прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив сектор Газа про "серйозну помилку", яку вони роблять. Він пообіцяв "агресивно реагувати" на будь-який напад.

Що передувало: Запуск ракет з боку ХАМАСу відбувся після протестів палестинців у відповідь на заяву США про те, що ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан порушують міжнародне право.