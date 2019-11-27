Сектор Газа и Израиль обменялись ракетными ударами

Израиль обстрелял объекты в секторе Газа в ответ на запущенные с их стороны ракеты.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на армейскую Пресс-служба

Детали: Израильтяне сообщили, что направили свои истребители для нанесения ударов по объектам ХАМАСа.

Перед этим, во вторник вечером, военные зафиксировали два запуска ракет из сектора Газы. На что в городе Сдерот и соседних общинах среагировали сирены воздушной обороны.

Сообщается, что одной из целей Израиля стал объект для "производства оружия".

Перед началом ракетных ударов премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил сектор Газа о "серьезной ошибке", которую они делают. Он пообещал "жестко реагировать" на любое нападение.

Что было раньше: Запуск ракет со стороны ХАМАСа произошел после протестов палестинцев в ответ на заявление США о том, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право.