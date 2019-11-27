Через загрозу з неба евакуювали Конгрес та закрили Білий дім

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Середа, 27 листопада 2019, 06:22

"Повільний рух" у небі, можливо зграї птахів чи безпілотника, спровокував закриття Білого дому та евакуацію Конгресу у вівторок вранці.

Джерело: CNN

Деталі: За даними правоохоронців, було скликано вищих посадових осіб відповідальних за нацбезпеку для координації та моніторингу після того, як "краплю", що летить, помітили на радарі поліції Капітолію.

У відповідь командування військово-космічної оборони Північної Америки направило гелікоптери берегової охорони, щоб провести розслідування. Прибувши на місце, гвинтокрили не знайшли ніякої загрози в небі.

Наразі правоохоронці мають декілька варіантів, що саме з’явилось на радарі. Серед іншого там є зграя птахів та безпілотник. Один із пілотів, що брав участь в операції, розповів, що бачив сам птахів. 

Роботу Конгресу відновили через 45 хвилин після інциденту.

Українська правда
Теми: США


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