Из-за угрозы с неба эвакуировали Конгресс и закрыли Белый дом

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Среда, 27 ноября 2019, 06:22

"Медленное движение" в небе, возможно стаи птиц или беспилотника, спровоцировало закрытие Белого дома и эвакуацию Конгресса во вторник утром.

Источник: CNN

Детали: По данным правоохранителей, было созвано высших должностных лиц ответственных за нацбезопасность для координации и мониторинга после того, как летящую "каплю" заметили на радаре полиции Капитолия.

В ответ командование военно-космической обороны Северной Америки направило вертолеты береговой охраны, чтобы провести расследование. Прибыв на место, они не нашли никакой угрозы в небе.

Сейчас правоохранители имеют несколько вариантов, что именно появилось на радаре. Среди прочего там есть стая птиц и беспилотник. Один из пилотов, участвующих в операции, рассказал, что лично видел птиц.

Работу Конгресса восстановили через 45 минут после инцидента.

Украинская правда
Темы: США


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