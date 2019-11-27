Влада Нью-Йорка заборонила ароматизовані електронні сигарети

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Середа, 27 листопада 2019, 09:19

Законодавці Нью-Йорка проголосували за заборону ароматизованих електронних сигарет.

Джерело: Time

Деталі: Міська рада 26 листопада підтримала заборону всіх ароматизованих електронних сигарет та рідких ароматизаторів, крім тютюнових.

Прихильники заборони заявили, що вони прагнуть захистити молодь, яка в останні роки стала більше використовувати електронні сигарети.

Прихильники вейпінг-індустрії почали глузувати й кинули фальшиві доларові купюри з балкона палати міської ради після голосування.

Мер-демократ Білл де Блазіо заявив, що підтримує заборону і підпише рішення або дасть йому набути чинності автоматично.

Теми: США здоров'я


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