Влада Нью-Йорка заборонила ароматизовані електронні сигарети

Законодавці Нью-Йорка проголосували за заборону ароматизованих електронних сигарет.

Джерело: Time

Деталі: Міська рада 26 листопада підтримала заборону всіх ароматизованих електронних сигарет та рідких ароматизаторів, крім тютюнових.

Прихильники заборони заявили, що вони прагнуть захистити молодь, яка в останні роки стала більше використовувати електронні сигарети.

Прихильники вейпінг-індустрії почали глузувати й кинули фальшиві доларові купюри з балкона палати міської ради після голосування.

Мер-демократ Білл де Блазіо заявив, що підтримує заборону і підпише рішення або дасть йому набути чинності автоматично.