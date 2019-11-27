Власти Нью-Йорка запретили ароматизированные электронные сигареты
Среда, 27 ноября 2019, 08:19
Законодатели Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет.
Источник: Time
Детали: Городской совет 26 ноября поддержал запрет всех ароматизированных электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табачных.
Сторонники запрета заявили, что они стремятся защитить молодежь, которая в последние годы стала больше использовать электронные сигареты.
Сторонники вейпинг-индустрии высмеяли их и бросили фальшивые долларовые купюры с балкона палаты городского совета после голосования.
Мэр-демократ Билл де Блазио заявил, что поддерживает запрет и подпишет решение или даст ему вступить в силу автоматически..