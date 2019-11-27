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Власти Нью-Йорка запретили ароматизированные электронные сигареты

Среда, 27 ноября 2019, 08:19

Законодатели Нью-Йорка проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет.

Источник: Time

Детали: Городской совет 26 ноября поддержал запрет всех ароматизированных электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табачных.

Сторонники запрета заявили, что они стремятся защитить молодежь, которая в последние годы стала больше использовать электронные сигареты.

Сторонники вейпинг-индустрии высмеяли их и бросили фальшивые долларовые купюры с балкона палаты городского совета после голосования.

Мэр-демократ Билл де Блазио заявил, что поддерживает запрет и подпишет решение или даст ему вступить в силу автоматически..

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Темы: СШАздоровье
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