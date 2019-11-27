Правління Нацбанку заявляє про атаку з боку Коломойського

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Середа, 27 листопада 2019, 09:39

Правління Національного банку заявляє про тиск, ініційований олігархом Ігорем Коломойським.

Джерело: звернення правління НБУ, розміщене у Facebook

Дослівно: "Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушками".

Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд дол. США, виведених із "ПриватБанку" до націоналізації. Водночас держава – президент, уряд, Національний банк – об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті".

Деталі: У Нацбанку вбачають мету атаки у тому, щоб створити "керований інформаційний хаос, щоб: дискредитувати НБУ і реформу з очищення банківського сектору, змінити керівництво та у майбутньому вдатися до ручного управління НБУ".

Крім того, там переконані, що метою Коломойського є "уникнути відповідальності та необхідності повертати державі виведені з "ПриватБанку" кошти" і стати на заваді співпраці України з міжнародними партнерами – насамперед, МВФ, який підтримує позицію держави, що колишні власники збанкрутілих банків повинні повернути державі кошти.

Теми: НБУ Коломойський


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