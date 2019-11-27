Правление Нацбанка заявляет об атаке со стороны Коломойского

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Среда, 27 ноября 2019, 09:39

Правление Национального банка заявляет о давлении, инициированном олигархом Игорем Коломойским.

Источник: обращение правления НБУ, размещенное в Facebook

Дословно: "Несколько недель продолжается сфокусирована атака на Национальный банк в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытки насильственного вторжения в НБУ "титушек".

Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский, который задолжал государству 5,5 млрд долл. США, выведенных из "ПриватБанка" до национализации. В то же время государство – президент, правительство, Национальный банк – едины в позиции, что средства должны быть возвращены".

Детали: В Нацбанке видят цель атаки в том, чтобы создать "управляемый информационный хаос, чтобы: дискредитировать НБУ и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ".

Кроме того, там убеждены, что целью Коломойского является "избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведены из "ПриватБанка" средства" и помешать сотрудничеству Украины с международными партнерами – прежде всего, МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

Темы: НБУ Коломойский


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