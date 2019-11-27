Apple визнала Крим російським – росЗМІ

Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що компанія Apple визнала Крим і Севастополь російськими.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта (РФ, – ред.) – Крим – і міста федерального значення – Севастополя (в продуктах компанії, – ред.). (Назви, – ред.) приведені у відповідність з Конституцією РФ".

Деталі: За словами Піскарьова, про внесення правок в продукти компанії повідомили представники Apple на зустрічі в середу.

Відзначається, що на початку квітня Піскарьов і глава комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін зустрілися з директором ТОВ "Еппл Рус" Віталієм Морозьком.

Топ-менеджера запросили до Держдуми через "некоректне відображення територіальної приналежності Криму і Севастополя в програмі "Карти" на пристроях Apple".

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