Apple визнала Крим російським – росЗМІ

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Середа, 27 листопада 2019, 11:51

Голова комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов заявив, що компанія Apple визнала Крим і Севастополь російськими.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Пряма мова: "Apple внесла свої поправки в географічні назви суб'єкта (РФ, – ред.) – Крим – і міста федерального значення – Севастополя (в продуктах компанії, – ред.). (Назви, – ред.) приведені у відповідність з Конституцією РФ".

Деталі: За словами Піскарьова, про внесення правок в продукти компанії повідомили представники Apple на зустрічі в середу.

Відзначається, що на початку квітня Піскарьов і глава комітету з інформаційної політики, інформаційних технологій і зв'язку Леонід Левін зустрілися з директором ТОВ "Еппл Рус" Віталієм Морозьком.

Топ-менеджера запросили до Держдуми через "некоректне відображення територіальної приналежності Криму і Севастополя в програмі "Карти" на пристроях Apple".

Передісторя: 

  • Росія окупувала українську Автономну республіку Крим у 2014-му році після незаконно проведеного "референдуму".
  • Верховна Рада офіційно оголосила 20 лютого 2014 го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.
  • Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною.
  • Проти РФ були введені економічні санкції.



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