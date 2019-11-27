Apple признала Крым российским – росСМИ
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple признала Крым и Севастополь российскими.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ, – ред.) – Крым – и города федерального значения – Севастополя (в продуктах компании, – ред.). (Названия, – ред.) приведены в соответствие с Конституцией РФ".
Детали: По словам Пискарева, о внесении правок в продукты компании сообщили представители Apple на встрече в среду.
Отмечается, что в начале апреля Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретились с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько.
Топ-менеджера пригласили в Госдуму из-за "некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении "Карты" на устройствах Apple".
Предыстория:
- Россия оккупировала украинскую Автономную республику Крым в 2014-м году после незаконно проведенного "референдума".
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
- Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
- Против РФ были введены экономические санкции.