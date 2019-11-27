Apple признала Крым российским – росСМИ

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple признала Крым и Севастополь российскими.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ, – ред.) – Крым – и города федерального значения – Севастополя (в продуктах компании, – ред.). (Названия, – ред.) приведены в соответствие с Конституцией РФ".

Детали: По словам Пискарева, о внесении правок в продукты компании сообщили представители Apple на встрече в среду.

Отмечается, что в начале апреля Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретились с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько.

Топ-менеджера пригласили в Госдуму из-за "некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении "Карты" на устройствах Apple".

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