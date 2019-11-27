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Apple признала Крым российским – росСМИ

Среда, 27 ноября 2019, 10:51

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что компания Apple признала Крым и Севастополь российскими.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта (РФ, – ред.) – Крым – и города федерального значения – Севастополя (в продуктах компании, – ред.). (Названия, – ред.) приведены в соответствие с Конституцией РФ".

Детали: По словам Пискарева, о внесении правок в продукты компании сообщили представители Apple на встрече в среду.

Отмечается, что в начале апреля Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин встретились с директором ООО "Эппл Рус" Виталием Морозько.

Топ-менеджера пригласили в Госдуму из-за "некорректного отображения территориальной принадлежности Крыма и Севастополя в приложении "Карты" на устройствах Apple".

Предыстория: 

  • Россия оккупировала украинскую Автономную республику Крым в 2014-м году после незаконно проведенного "референдума".
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
  • Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
  • Против РФ были введены экономические санкции.

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