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В Україні стане тепліше, але мокріше

Середа, 27 листопада 2019, 11:17

У четвер та п’ятницю в Україні температура повітря підніметься до плюсових позначок, однак побільшає вологи.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно: "28-го листопада опадів у східних областях поменшає, залишаться якісь зовсім кволі осередки, невеликі дощі підтягнуться із Польщі, Угорщини та Словаччини в наші західні області.

На решті території України буде без істотних опадів.

Температура повітря порадує, протягом дня у більшості областей +3+7 градусів, на Заході та Півдні +6+12 градусів".

 

Деталі: Відзначається, що найближчої ночі трохи поморозить північну частину країни, 0-3 градуси морозу. Вітер буде південним, 5-10 м/с.

 

У Києві 28 листопада без суттєвих опадів, вночі близько нуля, вдень +2+4 градуси.

У п’ятницю, 29 листопада, в Україні побільшає вологи, дощі пройдуть практично повсюди, включно з Києвом.

За словами синоптика, похолодання повернеться з 1-2 грудня.

 

Українська правда
Теми: Українапогода
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