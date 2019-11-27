В Украине станет теплее, но мокрее

В четверг и пятницу в Украине температура воздуха поднимется до плюсовых отметок, однако станет больше влаги.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко, Укргидрометцентр

Дословно: "28-го ноября осадков в восточных областях будет меньше, останутся какие-то совсем слабые очаги, небольшие дожди подтянутся из Польши, Венгрии и Словакии в наши западные области.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура воздуха порадует, в течение дня в большинстве областей +3+7 градусов, на Западе и Юге +6+12 градусов".

Детали: Отмечается, что ближайшей ночью немного поморозит северную часть страны, 0-3 градуса мороза. Ветер будет южным, 5-10 м/с.

В Киеве 28 ноября без существенных осадков, ночью около нуля, днем +2+4 градуса.

В пятницу, 29 ноября, в Украине станет больше влаги, дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев.

По словам синоптика, похолодание вернется с 1-2 декабря.