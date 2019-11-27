Кіпр позбавив паспорта близького до Путіна олігарха і ще 9 росіян

Уряд Кіпру вирішив позбавити громадянства 26 осіб, які отримали його в обмін на інвестиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Cyprus Times.

Перелік осіб, які будуть позбавлені кіпрських паспортів, включає 10 росіян, вісім камбоджійців, п'ять китайців, двох кенійців та одного малайзійця.

Серед росіян, яких позбавили громадянства Кіпру, мільярдер Олег Дерипаска і члени його родини.

Дерипаска перебуває під санкціями США.

Кіпр має схему "громадянство за інвестиції" з 2013 року, згідно з якою інвестиції мінімум у 2 мільйони євро можуть забезпечити паспорт країни ЄС та безвізові подорожі по всьому Євросоюзу. Вона була переглянута кілька разів, і критерії тепер суворіші, кажуть органи влади.

На початку цього року Єврокомісія у звіті оголосила, що Мальта, Кіпр та Болгарія є єдиними країнами ЄС, які продають громадянство. Інші країни надають право постійного проживання за інвестиції, так звані "золоті візи".