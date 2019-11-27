Кипр лишил паспорта близкого к Путину олигарха и еще 9 россиян

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Среда, 27 ноября 2019, 12:30

Правительство Кипра решило лишить гражданства 26 человек, которые получили его в обмен на инвестиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Cyprus Times.

Перечень лиц, которые будут лишены кипрских паспортов, включает 10 россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, двух кенийцев и одного малайзийца.

Среди россиян, которых лишили гражданства Кипра, миллиардер Олег Дерипаска и члены его семьи.

Дерипаска находится под санкциями США.

Кипр использует схему "гражданства за инвестиции" с 2013 года, согласно которому инвестиции минимум в 2 миллиона евро могут обеспечить паспорт страны ЕС и безвизовых путешествия по всему Евросоюзу. Она была пересмотрена несколько раз, и критерии теперь строже, говорят органы власти.

В начале этого года Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство. Другие страны предоставляют право постоянного проживания за инвестиции, так называемые "золотые визы".

Темы: Кипр гражданство паспорт Росcия


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