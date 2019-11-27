Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кипр лишил паспорта близкого к Путину олигарха и еще 9 россиян

Среда, 27 ноября 2019, 11:30

Правительство Кипра решило лишить гражданства 26 человек, которые получили его в обмен на инвестиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Cyprus Times.

Перечень лиц, которые будут лишены кипрских паспортов, включает 10 россиян, восемь камбоджийцев, пять китайцев, двух кенийцев и одного малайзийца.

Среди россиян, которых лишили гражданства Кипра, миллиардер Олег Дерипаска и члены его семьи.

Дерипаска находится под санкциями США.

Кипр использует схему "гражданства за инвестиции" с 2013 года, согласно которому инвестиции минимум в 2 миллиона евро могут обеспечить паспорт страны ЕС и безвизовых путешествия по всему Евросоюзу. Она была пересмотрена несколько раз, и критерии теперь строже, говорят органы власти.

В начале этого года Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство. Другие страны предоставляют право постоянного проживания за инвестиции, так называемые "золотые визы".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кипргражданствопаспорт Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Кипр
Кипр обещает "нулевую толерантность" к нарушениям санкций против РФ, но не помощь Украине оружием
Кипр ожидает более активной роли ЕС в воссоединении острова – президент
Президент Кипра: Мы поддерживаем санкции против РФ, потому что мы на правильной стороне истории
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: