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Мати скандального дуету "АннаМарія" стала омбудсменом в окупованому Криму

Середа, 27 листопада 2019, 11:40

Колишнього віцепрем'єра російського уряду Криму Ларису Опанасюк, яка є матір'ю солісток скандального українського дуету "Аnna Мaria", призначили на посаду так званого "кримського омбудсмена".

Джерело: "Крим. Реалії" з посиланням на рішення підконтрольного Кремлю парламенту Криму

Пряма мова Опанасюк: "Дякую за надану мені довіру. Виправдаю. Я впевнена в плідній співпраці". 

 

Деталі: Раніше кандидатуру Опанасюк погодила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Український уповноважений з прав людини Людмила Денисова заявила, що її повноваження поширюються на анексований Крим, і що жителі півострова не потребують власного омбудсмена.

Передісторія:

  • Дочки Опанасюк – дует "Аnna Мaria" – брали участь в українському національному відборі Євробачення-2019.
  • В ефірі кримськотатарського телеканалу ATR на запитання ведучого "чий Крим?", вони заявили, що "Україна втратила Крим".
  • Після того, як дівчатам не вдалося поїхати на Євробачення, вони вирішили поспівати хоча б у Росії.
  • А згодом посіли 5 місце на конкурсі "Нова хвиля-2019", що відбувся у Сочі.
  • Батьки співачок після анексії півострова перейшли на службу Росії. Зокрема, мама Лариса Опанасюк була заступником голови так званого "уряду" окупаційної влади Сергія Аксьонова і має медаль "За повернення Криму". 

Теми: КримРосіяправа людини
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