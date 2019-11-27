Мати скандального дуету "АннаМарія" стала омбудсменом в окупованому Криму

Колишнього віцепрем'єра російського уряду Криму Ларису Опанасюк, яка є матір'ю солісток скандального українського дуету "Аnna Мaria", призначили на посаду так званого "кримського омбудсмена".

Джерело: "Крим. Реалії" з посиланням на рішення підконтрольного Кремлю парламенту Криму

Пряма мова Опанасюк: "Дякую за надану мені довіру. Виправдаю. Я впевнена в плідній співпраці".

Деталі: Раніше кандидатуру Опанасюк погодила російський омбудсмен Тетяна Москалькова.

Український уповноважений з прав людини Людмила Денисова заявила, що її повноваження поширюються на анексований Крим, і що жителі півострова не потребують власного омбудсмена.

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