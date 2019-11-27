Мать скандального дуэта АннаМария стала омбудсменом в оккупированом Крыму
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Среда, 27 ноября 2019, 12:40
Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Лариса Опанасюк, которая является матерью солисток скандального украинского дуэта "Аnna Мaria", назначена на должность так называемого "крымского омбудсмена".
Источник: "Крым. Реалии" со ссылкой на решение подконтрольного Кремлю парламента Крыма
Прямая речь Опанасюк: "Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве".
Детали: Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на аннексированный Крым и что жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.
Предыстория:
- Дочери Опанасюк – дуэт "Аnna Мaria" – участвовали в украинском национальном отборе Евровидения-2019.
- В эфире крымскотатарского телеканала ATR на вопрос ведущего "чей Крым?", они заявили, что "Украина потеряла Крым".
- После того, как девушкам не удалось поехать на Евровидение, они решили попеть хотя бы в России.
- А позже заняли 5 место на конкурсе "Новая волна-2019", который состоялся в Сочи.
- Родители певиц после аннексии полуострова перешли на службу России. В частности, мама Лариса Опанасюк была заместителем председателя так называемого "правительства" оккупационной власти Сергея Аксенова и имеет медаль "За возвращение Крыма".
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