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Мать скандального дуэта АннаМария стала омбудсменом в оккупированом Крыму

Среда, 27 ноября 2019, 11:40

Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Лариса Опанасюк, которая является матерью солисток скандального украинского дуэта "Аnna Мaria"​, назначена на должность так называемого "крымского омбудсмена".

Источник: "Крым. Реалии" со ссылкой на решение подконтрольного Кремлю парламента Крыма

Прямая речь Опанасюк: "Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве".

 

Детали: Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на аннексированный Крым и что жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.

Предыстория:

  • Дочери Опанасюк – дуэт "Аnna Мaria" – участвовали в украинском национальном отборе Евровидения-2019.
  • В эфире крымскотатарского телеканала ATR на вопрос ведущего "чей Крым?", они заявили, что "Украина потеряла Крым". 
  • После того, как девушкам не удалось поехать на Евровидение, они решили попеть хотя бы в России.
  • А позже заняли 5 место на конкурсе "Новая волна-2019", который состоялся в Сочи.
  • Родители певиц после аннексии полуострова перешли на службу России. В частности, мама Лариса Опанасюк была заместителем председателя так называемого "правительства" оккупационной власти Сергея Аксенова и имеет медаль "За возвращение Крыма".

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Темы: КрымРосcияправа человека
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