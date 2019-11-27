Мать скандального дуэта АннаМария стала омбудсменом в оккупированом Крыму

Бывший вице-премьер российского правительства Крыма Лариса Опанасюк, которая является матерью солисток скандального украинского дуэта "Аnna Мaria"​, назначена на должность так называемого "крымского омбудсмена".

Источник: "Крым. Реалии" со ссылкой на решение подконтрольного Кремлю парламента Крыма

Прямая речь Опанасюк: "Благодарю за оказанное мне доверие. Оправдаю. Я уверена в плодотворном сотрудничестве".

Детали: Ранее кандидатуру Опанасюк согласовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

Украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила, что ее полномочия распространяются на аннексированный Крым и что жители полуострова не нуждаются в собственном омбудсмене.

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