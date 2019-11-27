Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії, що почне роботу за 4 дні

1 грудня розпочне роботу новий склад виконавчого органу Євросоюзу, очолюваний німкенею Урсулою фон дер Ляєн.

За його затвердження на засіданні у Страсбурзі проголосував 461 член Європарламенту, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Мінімальна необхідна кількість для затвердження комісії складає 375 голосів. 157 депутатів проголосували проти нового складу ЄК.

Затвердженню передували дебати та виступ призначеної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Серед пріоритетів нової комісії вона проголосила зелену енергетику, а також діджиталізацію, навівши приклад: роботи навіть прибиратимуть постіль. Також проголошується, що пріоритетами будуть культура та освіта.

Про нову очільницю Єврокомісії читайте у статті "Жорстка розмова з Росією та армія ЄС: чого чекати від Урсули фон дер Ляєн". Вона стане першою жінкою на посаді керівника Єврокомісії. Також у новій комісії буде рекордна кількість жінок - 12 з 27, включаючи віцепрезидента з питань цифрової епохи, данку Маргрет Вестагер.

Зовнішньою політикою опікуватиметься іспанський політик та дипломат Жозеп Боррель. Про його позиції у статті "У Євросоюзу немає великого кийка": новий очільник дипломатії ЄС про санкції, Росію та Україну.

Єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства став представник Угорщини, Олівер Варгеї. Для затвердження йому довелося переконувати євродепутатів у тому, що він не буде упередженим щодо України. Детальніше про це – у статті (Не)залежний від Орбана: що думає про Україну та РФ угорський комісар.