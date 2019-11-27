Європарламент затвердив новий склад Європейської комісії, що почне роботу за 4 дні

953 перегляди
Середа, 27 листопада 2019, 13:42

1 грудня розпочне роботу новий склад виконавчого органу Євросоюзу, очолюваний німкенею Урсулою фон дер Ляєн.

За його затвердження на засіданні у Страсбурзі проголосував 461 член Європарламенту, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Мінімальна необхідна кількість для затвердження комісії складає 375 голосів. 157 депутатів проголосували проти нового складу ЄК.

Затвердженню передували дебати та виступ призначеної президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Серед пріоритетів нової комісії вона проголосила зелену енергетику, а також діджиталізацію, навівши приклад: роботи навіть прибиратимуть постіль. Також проголошується, що пріоритетами будуть культура та освіта.

Про нову очільницю Єврокомісії читайте у статті "Жорстка розмова з Росією та армія ЄС: чого чекати від Урсули фон дер Ляєн". Вона стане першою жінкою на посаді керівника Єврокомісії. Також у новій комісії буде рекордна кількість жінок - 12 з 27, включаючи віцепрезидента з питань цифрової епохи, данку Маргрет Вестагер.

Зовнішньою політикою опікуватиметься іспанський політик та дипломат Жозеп Боррель. Про його позиції у статті "У Євросоюзу немає великого кийка": новий очільник дипломатії ЄС про санкції, Росію та Україну.

Єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства став представник Угорщини, Олівер Варгеї. Для затвердження йому довелося переконувати євродепутатів у тому, що він не буде упередженим щодо України. Детальніше про це – у статті (Не)залежний від Орбана: що думає про Україну та РФ угорський комісар.

Теми: Європарламент


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Формула Штайнмаєра" вигідна лише Росії – євродепутат 10 жовтня 2019, 03:19
Найбільше ЄС інвестував в Україну – Могеріні 10 жовтня 2019, 00:44
Фейковий сайт Європарламенту виявився заповненим матеріалами RT 9 жовтня 2019, 14:35
Усі новини
Головні новини
В Раду внесли законопроєкт про виплату пенсій жителям окупованих териорій
Суд ухвалив знести зайві поверхи "дому-монстра" на Подолі
Кличко прийшов у суд, щоб взяти Садового на поруки
Лавров розповів, чого вимагатиме Путін від Зеленського на нормандській зустрічі
Усі новини
гроші

Як попросити надбавку до зарплати

Житло

Які бактерії живуть в нашій оселі та чи можуть вони нам зашкодити?

здоров'я

Як мати чисту шкіру без прищів: 11 порад на основі наукових даних