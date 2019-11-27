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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии, которая начнет работу через 4 дня

Среда, 27 ноября 2019, 12:42

1 декабря начнет работу новый состав исполнительного органа Евросоюза во главе с немкой Урсулой фон дер Ляйен.

За его утверждение на заседании в Страсбурге проголосовал 461 член Европарламента, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Минимально необходимое количество для утверждения комиссии составляет 375 голосов.

Перед утверждением состоялись дебаты и выступление назначенной президентом Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Среди приоритетов новой комиссии она назвала зеленую энергетику, а также диджитализацию, приведя в пример, что роботы будут даже убирать постель. Также провозглашается, что в числе приоритетов будут культура и образование.

О новой главе Еврокомиссии читайте в статье "Жесткий разговор с Россией и армия ЕС". Она станет первой женщиной на посту руководителя Еврокомиссии. Также в новой комиссии – рекордное количество женщин, 12 из 27 членов, включая вице-президента по вопросам цифровой эпохи, датчанку Маргрете Вестагер.

Внешней политикой будет заниматься испанский политик и дипломат Жозеп Боррель. О его позиции читайте в статье "У Евросоюза нет большой дубинки": новый глава дипломатии ЕС о санкциях, России и Украине".

Еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства стал представитель Венгрии, Оливер Вархейи. Для утверждения ему пришлось убеждать евродепутатов в том, что он не будет предвзятым по отношению к Украине. Подробнее об этом – в статье "(Не)зависимый от Орбана: что думает об Украине и РФ венгерский комиссар".

Темы: Европарламент
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