У Брюсселі заборонять пити алкоголь у пішохідних зонах центру міста

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Середа, 27 листопада 2019, 14:39

Новим указом, що з'явиться наступного тижня, Брюссель має намір встановити заборону на споживання алкоголю в пішохідних зонах у центрі міста (тераси та святкування виключені) - з 1 лютого 2020 року до 1 серпня 2020 року.

Про це повідомляє Euractiv.

"Захід обмежений у часі, оскільки він припинить свою дію через шість місяців після набуття чинності", - йдеться в указі.

"Після цього періоду буде проведено оцінку заходу", який передбачає штраф у розмірі 350 євро в разі порушення.

Кілька європейських столиць запровадили таку ж заборону. У той час як Мадрид, Дублін та Рим мають найсуворіші покарання у всьому ЄС, інші, такі як Берлін, Копенгаген чи Лісабон, продовжують утримуватися від ухвалення таких заходів.

"Європейська правда"

Теми: Європа


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