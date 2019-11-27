В Брюсселе запретят пить алкоголь в пешеходных зонах центра города
108 просмотров
Среда, 27 ноября 2019, 14:39
Новым указом, который появится на следующей неделе, Брюссель намерен установить запрет на потребление алкоголя в пешеходных зонах в центре города (террасы и празднования исключены) - с 1 февраля 2020 по 1 августа 2020 года.
Об этом сообщает Euractiv.
"Мера ограничена во времени, так как она прекратит свое действие через шесть месяцев после вступления в силу", - говорится в указе.
"После этого периода будет проведена оценка меры", предусматривающей штраф в размере 350 евро в случае нарушения.
Несколько европейских столиц ввели такой же запрет. В то время как Мадрид, Дублин и Рим имеют самые суровые наказания во всем ЕС, другие, такие как Берлин, Копенгаген или Лиссабон, продолжают воздерживаться от принятия таких мер.
powered by lun.ua