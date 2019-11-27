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В одеському аеропорту аварійно сів літак "Як": відмовив двигун

Середа, 27 листопада 2019, 13:53

В міжнародному аеропорту "Одеса" здійснив аварійну посадку навчально-тренувальний літак.

Джерело: Facebook-сторінка аеропорту "Одеса"

Дослівно: "27 листопада о 12:53 навчально-тренувальний літак YAK-18 зробив вимушену посадку в аеропорту "Одеса". Причиною стала відмова двигуна".

Деталі: Зазначається, що повітряне судно вилетіло за годину до інциденту з аеродрому "Гідропорт". На борту перебували 2 людей. Ніхто з них не постраждав.

Наголошується, що аеропорт працює в штатному режимі.

Українська правда

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Теми: Одесаавіа
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