В одеському аеропорту аварійно сів літак "Як": відмовив двигун

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Середа, 27 листопада 2019, 14:53

В міжнародному аеропорту "Одеса" здійснив аварійну посадку навчально-тренувальний літак.

Джерело: Facebook-сторінка аеропорту "Одеса"

Дослівно: "27 листопада о 12:53 навчально-тренувальний літак YAK-18 зробив вимушену посадку в аеропорту "Одеса". Причиною стала відмова двигуна".

Деталі: Зазначається, що повітряне судно вилетіло за годину до інциденту з аеродрому "Гідропорт". На борту перебували 2 людей. Ніхто з них не постраждав.

Наголошується, що аеропорт працює в штатному режимі.

Українська правда
Теми: Одеса авіа


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