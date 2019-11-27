В одесском аэропорту аварийно сел самолет "Як": отказал двигатель

В международном аэропорту "Одесса" совершил аварийную посадку учебно-тренировочный самолет.

Источник: Facebook-страница аэропорта "Одесса"

Дословно: "27 ноября в 12:53 учебно-тренировочный самолет YAK-18 совершил вынужденную посадку в аэропорту" Одесса ". Причиной стал отказ двигателя".

Детали: Отмечается, что воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома "Гидропорт". На борту находились 2 человека. Никто из них не пострадал.

Подчеркивается, что аэропорт работает в штатном режиме.