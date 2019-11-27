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Протести під НБУ: Нацбанк зібрав докази, що мітинги проплачені

Середа, 27 листопада 2019, 13:54

Національний банк надав правоохоронним органам докази того, що мітинги, які тривають під будівлею установи не спонтанні, а проплачені.

Джерело: "Громадське" із посиланням на заяву голови НБУ Якова Смолія після спільного засідання з комітетом Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики, яке відбулося 27 листопада.

Пряма мова: "Ми подали заяви до правоохоронних органів про те, що мітинги сьогодні проплачені. У нас є свідки, є зафіксовані моменти того, як людям платять за те, що вони тут стоять".

Деталі: Голова НБУ зазначив, що очікує від правоохоронців, аби вони вжили заходів та втрутилися в ситуацію.

Смолій ще раз підтвердив, що Нацбанк підозрює в організації мітингів колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського, який таким чином намагається зірвати співпрацю України з МВФ.

Також голова НБУ додав, що до організації мітингів причетний депутат від фракції "Слуга народу" та член фінансового та податкового комітету Ради Олександр Дубінський.

За словами голови профільного комітету Данила Гетманцева, Дубінський під час засідання не підтвердив, що причетний до організації мітингів, однак висловив підтримку мітингарям.

Передісторія:

  • Правління Національного банку у відкритому зверненні поскаржилось на тиск з боку Коломойського.
  • Також в НБУ заявили, що акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ", яка почалася 13 листопада під будівлею регулятора, не блокує його роботу.

"Українська правда" у Threads

Теми: НБУмітинги
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