Протесты под НБУ: Нацбанк собрал доказательства, что митинги проплачены

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Среда, 27 ноября 2019, 14:54

Национальный банк предоставил правоохранительным органам доказательства того, что митинги, которые проходят под зданием учреждения не спонтанные, а проплаченные.

Источник: "Громадське" со ссылкой на заявление главы НБУ Якова Смолия после совместного заседания с комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой и финансовой политики, которое состоялось 27 ноября.

Прямая речь: "Мы подали заявления в правоохранительные органы о том, что митинги сегодня проплачены. У нас есть свидетели, есть зафиксированные моменты того, как людям платят за то, что они здесь стоят".

Детали: Глава НБУ отметил, что ожидает от правоохранителей, чтобы они приняли меры и вмешались в ситуацию.

Смолий еще раз подтвердил, что Нацбанк подозревает в организации митингов бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского, который таким образом пытается сорвать сотрудничество Украины с МВФ.

Также глава НБУ добавил, что к организации митингов причастен депутат от фракции "Слуга народа" и член финансового и налогового комитета Рады Александр Дубинский.

По словам председателя профильного комитета Даниила Гетманцева, Дубинский во время заседания не подтвердил, что причастен к организации митингов, однако выразил поддержку митингующим.

Предыстория:

  • Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны Коломойского.
  • Также в НБУ заявили, что акция протеста "Остановим коррупцию в НБУ", которая началась 13 ноября под зданием регулятора, не блокирует его работу.

Темы: НБУ митинги


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