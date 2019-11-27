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ЗМІ: "Слугу народу" фінансують компанії, які фігурують в кримінальних провадженнях

Середа, 27 листопада 2019, 14:54

Компанії, які профінансували президентську політичну партію в третьому кварталі цього року на майже 30 млн гривень, є фігурантами кримінальних проваджень.

Джерело: розслідування "Слідство.Інфо": "Фінансування "Слуги народу": понад 30 мільйонів від фігурантів кримінальних проваджень".

Деталі: Більше десятка компаній, які профінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях. Журналісти виявили це під час аналізу її нового фінансового звіту.

З Єдиного реєстру судових рішень, журналісти дізнались, що фірми "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" та "Саквояж-Ют" фігурують у розслідуванні поліції Київської області.

Ідеться про заволодіння пальним на понад вісім мільйонів гривень. За версією слідства, група осіб привласнила і легалізувала чуже майно з допомогою підставних фірм. Цьогоріч улітку під час обшуків в одного з фігурантів поліція виявила печатки кількох десятків компаній. Серед них і тих п’яти фірм, які спонсорували "Слугу народу". 

Спільного в цих п’яти компаній є те, що їхні засновники з Херсонщини, хоча самі підприємства зареєстровані в інших містах. Крім того, в жодної з фірм не вказаний актуальний номер телефону в реєстрі Мін’юсту. Зв’язатися з ними не вдалося.

Ці фірми пожертвували президенській "слузі" 16,5 мільйонів. Усі вони перерахували партії по 3,3 мільйони гривень.

Підприємства "Агро-Ленд" із Сум та фермерське господарство "Екопівдень" з Миколаївської області займаються вирощуванням овочів. Компанія з Дніпра "Саквояж-Ют" — оптовою торгівлею,  підприємство "Веб-Ротор" з Івано-Франківської області теж займається торгівлею. Київська фірма "Леонол" спеціалізується на торгівлі відходами та брухтом. Вона переказала 3 мільйони гривень.

Загалом журналісти з’ясували, що з липня по вересень 2019-го року бізнес підтримав "Слугу народу" на 80 мільйонів гривень. Більше третини цих грошей надійшло від фірм із сумнівною репутацією. 11 компаній, які профінансували партію у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних провадженнях.

Бухгалтерію "Слуги народу" веде адвокатське бюро "Качура Лоєрс". Ця компанія від початку існування партії опікується її юридичними і фінансовими звітами. Керівник "Качура Лоєрс" Руслан Дідовець у коментарі "Слідству.Інфо" сказав, що нічого не знає про донорів із кримінальними справами. 

Теми: Слуга народукримінал
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