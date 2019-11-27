СМИ: "Слугу народа" финансируют компании, фигурирующие в уголовных делах

Компании, которые профинансировали президентскую политическую партию в третьем квартале этого года на почти 30 млн гривен, являются фигурантами уголовных производств.

Источник: расследование "Слидство.Инфо": "Финансирование "Слуги народа": более 30 миллионов от фигурантов уголовных производств".

Детали: Более десятка компаний, которые профинансировали партию "Слуга народа" в третьем квартале этого года, фигурируют в уголовных процессах. Журналисты обнаружили это при анализе ее нового финансового отчета.

Из Единого реестра судебных решений, журналисты узнали, что фирмы "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Лэнд", ФХ "Екопивдень" и "Саквояж-Ют" фигурируют в расследовании полиции Киевской области.

Речь идет о завладении горючим на более чем восемь миллионов гривен. По версии следствия, группа лиц присвоила и легализовала чужое имущество с помощью подставных фирм. В этом году летом во время обысков у одного из фигурантов полиция обнаружила печати нескольких десятков компаний. Среди них и тех пяти фирм, которые спонсировали "Слугу народа".

Общим у этих пяти компаний является то, что их основатели из Херсона, хотя сами предприятия зарегистрированы в других городах. Кроме того, ни у одной из фирм не указан актуальный номер телефона в реестре Минюста. Связаться с ними не удалось.

Эти фирмы пожертвовали президентской "слуге" 16,5 млн грн. Все они перечислили партии по 3,3 миллиона гривен.

Предприятия "Агро-Ленд" из Сум и фермерское хозяйство "Екопивдень" из Николаевской области занимаются выращиванием овощей. Компания из Днепра "Саквояж-Ют" - оптовой торговлей, предприятие "Веб-Ротор" из Ивано-Франковской области тоже занимается торговлей. Киевская фирма "Леонол" специализируется на торговле отходами и ломом. Она передала 3 миллиона гривен.

В общем журналисты выяснили, что с июля по сентябрь 2019-го года бизнес поддержал "Слугу народа" на 80 млн гривен. Более трети этих денег поступило от фирм с сомнительной репутацией. 11 компаний, которые профинансировали партию в третьем квартале этого года, фигурируют в уголовных процессах.

Бухгалтерию "Слуги народа" ведет адвокатское бюро "Качура Лоерс". Эта компания за время существования партии занимается ее юридическими и финансовыми отчетами. Руководитель "Качура Лоерс" Руслан Дидовец в комментарии "Слидству.Инфо" сказал, что ничего не знает о донорах с уголовными делами.