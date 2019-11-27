"Євросолідарність" отримала 10 мільйонів від працівників Порошенка – "Чесно"

Партія "Європейська солідарність" отримала від 16 працівників, їхніх родичів та одного підприємства п’ятого президента Петра Порошенка 10 мільйонів гривень у третьому кварталі 2019 року.

Джерело: громадський рух "ЧЕСНО"

Дослівно: "Від 16 осіб, які працюють чи мають родичів на підприємствах п'ятого, "Європейська солідарність" упродовж липня-вересня 2019 року одержала 10,35 мільйона гривень.

Найбільше, а саме 3,38 мільйона, перерахувало ТОВ "Інтерстарч Україна", кінцевим бенефіціаром якого є Петро Порошенко. Ще півмільйона переказав директор компанії Андріан Крячок.

Далі йдуть внески від фізичних осіб. Близько 1,7 мільйона дав партії Євген Саєнко – директор ТОВ "Укрпромінвест-Агро", що належить Порошенку.

Донор Ярандін В.В. перерахував теж майже 1,7 мільйона. Імовірно, він є родичем співзасновника "Центрально-Європейської кондитерської компанії" Порошенка Володимира Ярандіна. Працівники цього підприємства Олег Заплетнюк, Федір Куртєв переказали на рахунок "ЄС" 400 і 350 тисяч гривень відповідно.

Семеро співробітників порошенківської "Продовольчої компанії "Поділля" перерахували "Європейській солідарності" від 150 до 270 тисяч гривень. Серед них були Світлана Безсмертна, Володимир Мандрик, головний механік підприємства Анатолій Лазун і працівник Городківської філії Руслан Імбер.

Директор іншої аграрної компанії Порошенка – ТОВ "ПК "Зоря Поділля" – Андрій Шелестюк пожертвував "ЄС" 400 тисяч гривень. Стільки ж дав і Юрій Безкоровайний, один із керівників ПАТ "Тростянецьке районне підприємство "Агромаш".

200 тисяч переказав Юрій Ошовський, який працює у ПрАТ "Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі".

Деталі: Загалом у ІІІ кварталі "ЄС" отримала від 195 фізичних і юридичних осіб 94,84 мільйона гривень.

Крім того політсилі давали гроші рідні суддів і держслужбовці. Зокрема, понад 2 мільйони партії перерахували 12 осіб, які мають стосунок до державних службовців.

Двоє з них, Яна Кавушевська та Роман Волошин, переказали по 400 тисяч гривень. У першої квартиру площею 192 кв.м орендує суддя Господарського суду Києва Ірина Андреїшина. А Волошин продав автівку судді того самого суду Наталії Ілюк.

Чоловік судді Чортківського районного суду Тернопільської області Володимир Яковець віддав партії – 275 тисяч гривень. 2018 року він задекларував 300 тисяч гривень доходу.

Решта донорів з-поміж держслужбовців – чиновники місцевого рівня та їхні родичі. Віталій Дзюбенко, який поділився з "ЄС" 290 тисячами, до початку 2017 року був заступником голови Теплицької РДА, що на Вінниччині. Внесок Дзюбенка перевищує сукупний дохід його сім'ї за 2016 рік.

Ще 275 тисяч перерахувала Тетяна Шкуріна. Її чоловік – бригадир на державному підприємстві "Тепличний комбінат". Згідно з декларацією Анатолія Шкуріна за 2017 рік, сукупний дохід родини становив 0,5 мільйона гривень. Тож Тетяна Шкуріна пожертвувала "Європейській солідарності" близько половини річного сімейного бюджету.

250 тисяч переказав партії Володимир Олійник, який працює на ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

Майже 7 мільйонів гривень партії перерахували колишні нардепи, чинні депутати ВРУ та партійці "Європейської солідарності".

Найбільше, а саме 1,7 мільйона, пожертвував екс-нардеп, тато п'ятого президента України Олексій Порошенко. Також 1,44 мільйона дав Руслан Демчак, 576 тисяч – член політради партії Максим Саврасов. Ці двоє переказували гроші не одним траншем, а частинами – по 96 тисяч. Демчак зробив 15 платежів, а Саврасов – 6.

Ще було 36 внесків по 50 тисяч. Їх здійснили переважно кандидати в нардепи від "ЄС". Надходження таких сум на партійний рахунок були й у другому кварталі. Тоді кандидати визнали, що перераховували ці кошти на формування виборчого фонду партії.

ФОП Горельшева В.Г у 3-му кварталі вона переказала "ЄС" – близько 1,7 мільйона. Водночас, у квітні із виборчого фонду Порошенка підприємниця з Харкова Вікторія Горельшева отримала понад 2 мільйони гривень за розміщення зовнішньої реклами.