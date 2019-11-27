"Евросолидарнисть" получила 10 млн от работников Порошенко – "Чесно"

Партия "Европейская солидарность" получила от 16 работников, их родственников и одного предприятия пятого президента Петра Порошенко 10 млн гривен в третьем квартале 2019 года.

Источник: общественное движение "ЧЕСНО"

Дословно: "От 16 человек, которые работают или имеют родственников на предприятиях пятого президента, "Европейская солидарность" в течение июля-сентября 2019 года получила 10,35 миллиона гривен.

Больше всего, а именно 3,38 миллиона, перечислило ООО "Интерстарч Украина", конечным бенефициаром которого является Петр Порошенко. Еще полмиллиона передал директор компании Андриан Крячок.

Далее идут взносы от физических лиц. Около 1,7 миллиона дал партии Евгений Саенко - директор ООО "Укрпроминвест-Агро", принадлежащей Порошенко.

Донор Ярандин В.В. перечислил тоже почти 1,7 миллиона. Вероятно, он является родственником соучредителя "Центрально-Европейской кондитерской компании" Порошенко Владимира Ярандина. Работники этого предприятия Олег Заплетнюк, Федор Куртев перевели на счет "ЕС" 400 и 350 тысяч гривен соответственно.

Семеро сотрудников порошенковской "Продовольственной компании "Подолье" перечислили "Европейской солидарности" от 150 до 270 тысяч гривен. Среди них были Светлана Бессмертная, Владимир Мандрик, главный механик предприятия Анатолий Лазун и работник Городковского филиала Руслан Имбер.

Директор другой аграрной компании Порошенко - ООО "ПК "Заря Подолья" - Андрей Шелестюк пожертвовал "ЕС" 400 тысяч гривен. Столько же дал и Юрий Безкоровайный, один из руководителей ОАО "Тростянецкое районное предприятие" Агромаш".

200 тысяч гривен перевел Юрий Ошовский, который работает в ЗАО "Интеркорн Корн Просессинг Индастри".

Детали: Всего в третьем квартале "ЕС" получила от 195 физических и юридических лиц 94,84 миллиона гривен.

Кроме того политсиле давали деньги родные судей и госслужащие. В частности, более 2 миллионов партии перечислили 12 человек, имеющих отношение к государственным служащим.

Двое из них, Яна Кавушевская и Роман Волошин, перевели по 400 тысяч гривен. У первой квартиру площадью 192 кв.м арендует судья Хозяйственного суда Киева Ирина Андреишина. А Волошин продал машину судьи того же суда Натальи Илюк.

Муж судьи Чертковского районного суда Тернопольской области Владимир Яковец отдал партии - 275 тысяч гривен. 2018 года он задекларировал 300 тысяч гривен дохода.

Остальные доноры среди госслужащих - чиновники местного уровня и их родственники. Виталий Дзюбенко, который поделился с "ЕС" 290 тысячами, до начала он 2017 года был заместителем председателя Теплицкой РГА Винницкой области. Вклад Дзюбенко превышает совокупный доход его семьи за 2016 год.

Еще 275 тысячи перечислила Татьяна Шкурина. Ее муж - бригадир на государственном предприятии "Тепличный комбинат". Согласно декларации Анатолия Шкурина за 2017 год, совокупный доход семьи составлял 0,5 миллиона гривен. Таким образом Татьяна Шкурина пожертвовала "Европейской солидарности" около половины годового семейного бюджета.

250 тысяч перевел партии Владимир Олейник, который работает на ДСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами".

Почти 7 млн гривен партии перечислили бывшие нардепы, действующие депутаты ВРУ и партийцы "Европейской солидарности".

Больше всего, а именно 1,7 миллиона, пожертвовал экс-нардеп, отец пятого президента Алексей Порошенко.

Также 1,44 миллиона дал Руслан Демчак, 576 тысяч - член политсовета партии Максим Саврасов. Эти двое переводили деньги не одним траншем, а частями - по 96 тысяч. Демчак сделал 15 платежей, а Саврасов - 6.

Еще было 36 взносов по 50 тысяч. Их осуществили преимущественно кандидаты в нардепы от "ЕС". Поступления таких сумм на партийный счет были и во втором квартале. Тогда кандидаты признали, что перечисляли эти средства на формирование избирательного фонда партии.

ЧП Горельшева В.Г в 3-м квартале перечислила "ЕС" - около 1,7 миллиона. В то же время, в апреле из избирательного фонда Порошенко предпринимательница из Харькова Виктория Горельшева получила более 2 миллионов гривен за размещение наружной рекламы.