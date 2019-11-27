Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Керівники колоній крали продукти ув'язнених і збували магазинам – СБУ

Середа, 27 листопада 2019, 16:31
Керівники колоній крали продукти ув'язнених і збували магазинам – СБУ

Служба безпеки заблокувала масштабні розкрадання керівниками виправних установ на Харківщині, які списували великі партії продуктів і продавали їх магазинам.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Посадовці організували механізм незаконної реалізації продуктів харчування, централізовано закуплених Мінюстом для раціону засуджених. Оптові партії продовольчих товарів фігуранти справи збували через посередників для закладів роздрібної торгівлі міста".

 

Деталі: "Торгівля" велася за готівку безпосередньо з режимної території виправних колоній. За попередніми оцінками, розмір завданої державі матеріальної шкоди перевищує півмільйона гривень.

Співробітники СБУ затримали завантажені товаром автомобілі посередників під час чергового виїзду з однієї з колоній. З двох автомобілів вилучили майже 3 тонни вкрадених продуктів.

Під час 15 обшуків правоохоронці виявили гроші, одержані від оборудок. Також було задокументовано нестачу відповідних товарів на складах.

У межах кримінального провадження двох заступників керівників виправних установ та посередника затримали.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Українська правда
Теми: Харківська областьСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Харківська область
За добу через агресію РФ одна людина загинула і 22 поранені, зокрема діти
У ЗСУ уточнили заяву про стотисячне військо РФ на сході: Не нова проблема
Втеча з Харкова чи виконання наказу? Деталі про справу ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна, якого підозрюють у держзраді
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: