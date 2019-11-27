Керівники колоній крали продукти ув'язнених і збували магазинам – СБУ

Служба безпеки заблокувала масштабні розкрадання керівниками виправних установ на Харківщині, які списували великі партії продуктів і продавали їх магазинам.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Посадовці організували механізм незаконної реалізації продуктів харчування, централізовано закуплених Мінюстом для раціону засуджених. Оптові партії продовольчих товарів фігуранти справи збували через посередників для закладів роздрібної торгівлі міста".

Деталі: "Торгівля" велася за готівку безпосередньо з режимної території виправних колоній. За попередніми оцінками, розмір завданої державі матеріальної шкоди перевищує півмільйона гривень.

Співробітники СБУ затримали завантажені товаром автомобілі посередників під час чергового виїзду з однієї з колоній. З двох автомобілів вилучили майже 3 тонни вкрадених продуктів.

Під час 15 обшуків правоохоронці виявили гроші, одержані від оборудок. Також було задокументовано нестачу відповідних товарів на складах.

У межах кримінального провадження двох заступників керівників виправних установ та посередника затримали.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.