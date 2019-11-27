Руководство колоний воровало продукты заключенных и сбывало магазинам – СБУ

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Среда, 27 ноября 2019, 17:31

Служба безопасности заблокировала масштабные хищения руководителями исправительных учреждений в Харьковской области, которые списывали крупные партии продуктов и продавали их магазинам.

Источник: СБУ

Дословно: "Чиновники организовали механизм незаконной реализации продуктов питания, централизованно закупленных Минюстом для рациона осужденных. Оптовые партии продовольственных товаров фигуранты дела сбывали через посредников для учреждений розничной торговли города".

 

Детали: "Торговля" велась за наличные непосредственно с режимной территории исправительных колоний. По предварительным оценкам, размер причиненного государству материального ущерба превышает полмиллиона гривен.

Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили посредников во время очередного выезда из одной из колоний. Из двух автомобилей изъяли почти 3 тонны украденных продуктов.

Во время 15 обысков правоохранители обнаружили деньги, полученные от сделок. Также было задокументировано недостаток соответствующих товаров на складах.

В рамках уголовного производства два заместителяруководителей исправительных учреждений и посредник задержаны.

Решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Украинская правда
Темы: Харьковская область СБУ


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