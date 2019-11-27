У прокуратури Запорізької області з’явився новий керівник

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Середа, 27 листопада 2019, 20:58

Прокуратуру Запорізької області очолив Володимир Калюга.

Джерело: ГПУ

Деталі: Нового прокурора представив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. 

За словами Мамедова, новий прокурор області зосередиться на боротьбі з корупцією, а також розслідуванні злочинів в умовах збройного конфлікту, оскільки Запорізька область – одна з найбільших за кількістю вимушених переселенців.

Довідка: Калюзі 45 років. В органах прокуратури працює з 1997 року.

З 2015 по 2018 обіймав посаду керівника Ізюмської місцевої прокуратури.

До призначення в прокуратуру Запорізької області керував Харківською місцевою прокуратурою №5.

Згідно з декларацією, у 2018 році заробітна плата прокурора за основним місцем роботи склала понад 595 тисяч гривень.

 
ГПУ

Українська правда


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