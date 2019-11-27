У прокуратуры Запорожской области появился новый руководитель

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Среда, 27 ноября 2019, 20:58

Прокуратуру Запорожской области возглавил Владимир Калюга.

Источник: ГПУ

Детали: Нового прокурора представил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По словам Мамедова, новый прокурор области сосредоточится на борьбе с коррупцией, а также расследовании преступлений в условиях вооруженного конфликта, поскольку Запорожская область - одна из крупнейших по количеству вынужденных переселенцев.

Справка: Калюге 45 лет. В органах прокуратуры работает с 1997 года.

С 2015 по 2018 занимал должность руководителя Изюмской местной прокуратуры.

До назначения в прокуратуру Запорожской области руководил Харьковской местной прокуратурой №5.

Согласно декларации, в 2018 году заработная плата прокурора на основном месте работы составила более 595 тысяч гривен.

 
ГПУ

Украинская правда


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