Міноборони РФ підвищить платню контрактникам у Криму через "екологічну ситуацію"

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Середа, 27 листопада 2019, 23:29

Міністерство оборони Росії запропонувало зарахувати територію окупованого Криму до безводних місцевостей і доплачувати контрактникам за службу на півострові.

Джерело: проект постанови уряду РФ на Федеральному порталі проектів нормативних правових актів

Текст пояснювальної записки: "...Передбачається внесення змін до постанови...стосовно зарахування території Республіки Крим до пустельних і безводних місцевостей і встановлення військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і співробітникам деяких федеральних органів виконавчої влади, які проходять військову службу на території Республіки Крим, коефіцієнта в розмірі 1,1 до грошового забезпечення".

Деталі: Міноборони РФ запропонувало збільшити зарплати "у зв'язку з погіршенням кліматичних умов і загостренням екологічної ситуації в місцях дислокації військових частин на території Республіки Крим".

На думку відомства, Крим "пустельний і безводний", оскільки з квітня 2014 року припинили подачу води з Дніпра.

У записці пояснюють, що в Криму бракує прісної води ще й "через невелику кількість опадів і бідну річкову мережу", що призвело до зменшення площі зрошуваних земель з 400 до 13,4 тис. гектар.

Українська правда
Теми: Росія Крим


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