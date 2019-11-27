Минобороны РФ повысит плату контрактникам в Крыму из-за "экологической ситуации"

Министерство обороны России предложило отнести территорию оккупированного Крыма к безводным местностям и доплачивать контрактникам за службу на полуострове.

Источник: проект постановления правительства РФ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов

Текст пояснительной записки: "...Предусматривается внесение изменения в постановление...в части отнесения территории Республики Крым к пустынным и безводным местностям и установления военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную службу (службу) на территории Республики Крым, коэффициента в размере 1,1 к денежному довольствию"

Детали: Минобороны РФ предложило увеличить зарплаты контрактникам в Крыму "в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории Республики Крым".

По мнению ведомства, Крым "пустынный и безводный", поскольку с апреля 2014 года прекратили подачу воды из реки Днепр на полуостров и с тех пор там не хватает пресной воды.

В записке объясняют, что в Крыму не хватает пресной воды еще и по причине "небольшого количества осадков и бедной речной сети", что привело к уменьшению площади орошаемых земель с 400 до 13,4 тыс. гектаров.