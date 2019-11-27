Минобороны РФ повысит плату контрактникам в Крыму из-за "экологической ситуации"

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Среда, 27 ноября 2019, 23:29

Министерство обороны России предложило отнести территорию оккупированного Крыма к безводным местностям и доплачивать контрактникам за службу на полуострове.

Источник: проект постановления правительства РФ на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов

Текст пояснительной записки: "...Предусматривается внесение изменения в постановление...в части отнесения территории Республики Крым к пустынным и безводным местностям и установления военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, проходящих военную службу (службу) на территории Республики Крым, коэффициента в размере 1,1 к денежному довольствию"

Детали: Минобороны РФ предложило увеличить зарплаты контрактникам в Крыму "в связи с ухудшением климатических условий и обострением экологической обстановки в местах дислокации воинских частей на территории Республики Крым".

Кроме того, по мнению Минобороны, Крым "пустынный и безводный", поскольку с апреля 2014 года прекратили подачу воды из реки Днепр на полуостров и с тех пор там не хватает пресной воды.

Украинская правда
Темы: Росcия Крым


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