Україна підписала угоду про безвіз з острівною державою

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Четвер, 28 листопада 2019, 00:35

Україна і Маршаллові острова підписали угоду про спрощення візового режиму.

Джерело: facebook посольства України в США

Дослівно: "Відтепер, українцям достатньо мати дійсний український закордонний паспорт, щоб абсолютно вільно без віз протягом 180 днів (за умови, якщо одне перебування не буде перевищувати 90 днів підряд) з моменту в’їзду знаходитись на території Маршаллових островів. Угода набере чинності після виконання сторонами внутрішньодержавних процедур".

Деталі: Відповідний документ був підписаний тимчасовим повіреним у справах України в США Андрієм Ваневскім і послом Маршаллових островів в США Джеральдом Закіосом.

Церемонія підписання Угоди про спрощення візового режиму відбулася в посольстві України в США.

Нагадаємо:

  • Громадяни України можуть потрапити без віз в 126 країн світу.

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Теми: безвіз


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